«Угольный ренессанс». Европа просит Россию о помощи
Цены на уголь, который Европа вроде как отправила на «свалку истории», бьют рекорды, а единственное спасение вновь видят в России.
На фоне рекордных цен на газ и нефть Европа просит у России больше угля, сообщило в четверг агентство Bloomberg.
Цена на газ в Европе побила очередной рекорд, превысив 30 сентября $1100 за тысячу кубометров. И теперь проспавшие «газовый ренессанс» европейские компании вынуждены искать другие источники энергии, в том числе «грязные».
В последние годы Европа отказывалась от угля и декларировало переход на «зеленую энергию». Однако надвигающаяся зима и пустые газовые хранилища грозят Старому Свету энергетическим кризисом. Производители электроэнергии вынуждены просить у России уголь. Однако Москва не собирается наращивать его экспорт.
Экспорт Россией угля, в том числе в Европу, в этом году не изменится и составит около 48 миллионов тонн, сообщает Bloomberg, ссылаясь на пресс-секретаря Минэнерго РФ.
Накануне стало известно, что и Китай обратился в «Интер РАО» с просьбой увеличить поставки электроэнергии.
При этом в Минэнерго России сообщили «Интерфаксу», что не получали обращений со стороны Китая или стран Европы об увеличении экспорта угля.
«Газовый ренессанс»
Цены на газ в Европе в сентябре беспощадно били исторические рекорды. Тысяча долларов за тысячу кубов не стала «дном» или «потолком» и 30 сентября газ «пробил» $1100.
Как объяснял в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар, европейские политики «проспали» газовый ренессанс.
«В Европе полный просчет – стратегический ноль в энергетических вопросах и все равно самонадеянность и самоуверенность, что Европа правее всех. Это просто возмущает и удивляет! Немецкие специалисты, которые не заангажированы и не идеологизированы, говорят, что это наша вина, а не России, в том, что мы проспали ренессанс газа в Европе. Оказывается, он реально сейчас наступает. Мы выходим из угля, нефти, отказываемся от атомной промышленности, так нужен газ, конечно. А политики стоят на «зеленой» фундаментальной точке зрения, что нам все «грязные» энергоносители не нужны, и при этом обвиняют Россию, потому что не будут же они себя винить, что сами совершили просчеты», - пояснил Рар.
Он также рассказал, как американские «капитаны экономики» сорвали планы президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена по «обеспечению энергобезопасности» в Европе.
«Это полный просчет в Америке и в Европе. Многим казалось, что газ вообще не нужен и будет переход на «зеленые сделки», что достаточно другого газа. Американцы считали, что они заполнят Европу своим сжиженным газом, а он ушел в Азию, потому что не Трамп и не Байден торгуют газом, а бизнес-структуры, капитаны экономики, которым выгоднее продавать газ в Азию, а не в Европу. Поэтому американский сжиженный газ сюда не пришел, и из Персидского залива тоже не приходит, потому что выгоднее его продавать по более высоким ценам в Азию, которая как пылесос весь этот газ сейчас тащит на себя», - подчеркнул немецкий политолог.
«Угольный ренессанс»
Из-за рекордных цен на газ произошел и рыночный ренессанс угля. Цены на уголь, который Европа вроде как отправила на «свалку истории», бьют рекорды. Ситуация настолько сложная, что уже идут открытые разговоры о необходимости отменить программу сворачивания угольной генерации, отмечает РИА Новости.
В Европе уголь с поставкой из портов Амстердама, Роттердама и Антверпена (ARA) подорожал до $137 за тонну. Цена на него достигла самого высокого уровня с 2008 года из-за высокого спроса со стороны электростанций и резко сократившихся запасов.
При этом поставки в Европу угля из Австралии, Южной Африки и Колумбии затруднены. Азиатские потребители, как и в случае с ценами на газ, предлагают более высокие цены на спотовые партии, что приводит к перенаправлению топлива, включая российский уголь, на восток, отмечает «Коммерсантъ».
По традиции, спасение для Европы одно – это Россия.
Как утверждает Bloomberg, ситуацию усугубляет эффект низкого предложения угля из России, который аналитики называют «мизерным».
При этом отмечается, что если все коммунальные предприятия Европы перейдут на уголь, одна Россия не сможет быстро удовлетворить этот огромный спрос.
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