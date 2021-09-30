«Угольный ренессанс». Европа просит Россию о помощи

«Газовый ренессанс»

Цены на газ в Европе в сентябре беспощадно били исторические рекорды. Тысяча долларов за тысячу кубов не стала «дном» или «потолком» и 30 сентября газ «пробил» $1100.

Как объяснял в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар, европейские политики «проспали» газовый ренессанс.

«В Европе полный просчет – стратегический ноль в энергетических вопросах и все равно самонадеянность и самоуверенность, что Европа правее всех. Это просто возмущает и удивляет! Немецкие специалисты, которые не заангажированы и не идеологизированы, говорят, что это наша вина, а не России, в том, что мы проспали ренессанс газа в Европе. Оказывается, он реально сейчас наступает. Мы выходим из угля, нефти, отказываемся от атомной промышленности, так нужен газ, конечно. А политики стоят на «зеленой» фундаментальной точке зрения, что нам все «грязные» энергоносители не нужны, и при этом обвиняют Россию, потому что не будут же они себя винить, что сами совершили просчеты», - пояснил Рар.

Он также рассказал, как американские «капитаны экономики» сорвали планы президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена по «обеспечению энергобезопасности» в Европе.

«Это полный просчет в Америке и в Европе. Многим казалось, что газ вообще не нужен и будет переход на «зеленые сделки», что достаточно другого газа. Американцы считали, что они заполнят Европу своим сжиженным газом, а он ушел в Азию, потому что не Трамп и не Байден торгуют газом, а бизнес-структуры, капитаны экономики, которым выгоднее продавать газ в Азию, а не в Европу. Поэтому американский сжиженный газ сюда не пришел, и из Персидского залива тоже не приходит, потому что выгоднее его продавать по более высоким ценам в Азию, которая как пылесос весь этот газ сейчас тащит на себя», - подчеркнул немецкий политолог.

«Угольный ренессанс»

Из-за рекордных цен на газ произошел и рыночный ренессанс угля. Цены на уголь, который Европа вроде как отправила на «свалку истории», бьют рекорды. Ситуация настолько сложная, что уже идут открытые разговоры о необходимости отменить программу сворачивания угольной генерации, отмечает РИА Новости.

В Европе уголь с поставкой из портов Амстердама, Роттердама и Антверпена (ARA) подорожал до $137 за тонну. Цена на него достигла самого высокого уровня с 2008 года из-за высокого спроса со стороны электростанций и резко сократившихся запасов.

При этом поставки в Европу угля из Австралии, Южной Африки и Колумбии затруднены. Азиатские потребители, как и в случае с ценами на газ, предлагают более высокие цены на спотовые партии, что приводит к перенаправлению топлива, включая российский уголь, на восток, отмечает «Коммерсантъ».

По традиции, спасение для Европы одно – это Россия.