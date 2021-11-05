Краеугольный уголь. Украина обвиняет Россию в «энергетической войне»
Украина предъявляет обвинения России в энергетическом кризисе из-за сокращения экспорта угля при наличии шахт на Донбассе.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана опровергло заявление главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса о блокировке Россией транзита угля из Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Герус заявил, что РФ остановила транзит шедшего в Украину угля. По словам парламентария, компания РЖД не подтверждает проезд вагонов с топливом через территорию России, отмечает RT.
«Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана, шедшего в Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы», — написал Герус в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, компания РЖД не подтверждает проезд вагонов с таким углем через российскую территорию, отмечает Ura.ru.
Почти две третьих энергоблоков украинских электростанций остановлены из-за нехватки угля. Причина – в сокращении поставок топлива из России и Казахстана на фоне роста биржевых цен на уголь, пишет Газета.ru.
На Украине готовятся к веерным отключениям электричества в столице, в больницах и госпиталях по всей стране. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил депутат Верховной рады Иван Крулько.
«На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют», — пояснил украинский парламентарий.
По данным «Укрэнерго» на 1 ноября, общий объем запасов угля на ТЭС за неделю снизился на 7% - до 542,8 тыс. тонн. В Раде ограничение Россией экспорта угля из-за роста внутренних потребностей назвали «энергетической войной». Об этом пишут «Ведомости».
Минэкономразвития объяснило, что Россия прекратила поставки энергетического угля на Украину по причине растущих потребностей внутри страны, сообщает РИА Новости. В ведомстве отметили, что в осенне-зимний период России следует уделять «особое внимание обеспечению собственных потребностей».
Также в Минэкономразвития добавили, что в ноябре Россия станет экспортером «более половины поставок всего угля», закупаемого Киевом.
Запасов угля в России – при современном уровне добычи – хватит на 350 лет. Об этом рассказал директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго РФ Сергей Мочальников. Он подчеркнул, что в текущем году рост добычи угля составит 6% к прошлому году.
Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль в беседе с Life напомнил, что решение проблемы поставок угля на объекты энергосистемы – внутренний вопрос Украины, у которой есть для возможности в Донбассе.
«Это, конечно же, вопрос внутренний самой Украины. Ведь уголь у них в Донбассе. Я считаю, что это не дело, когда без всяких оснований останавливаются электростанции, а это значит, и промышленные объекты останавливаются. Это касается и людей, жилья, освещения и так далее, ведь без электроэнергии сейчас никуда», — заявил Шмаль.
Так, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» напомнил об угрозах министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы создать «серьезные проблемы» для РФ из-за российской агрессии и войны против Украины.
«Что они могут нам сделать назло? А ничего! Хотелось бы конкретики. Если обещают проблемы, пусть перечислят, какие. Например, до 1 октября Украина запретила покупать электроэнергию в Белоруссии и России. Позже этот запрет продлили до 1 ноября. Мне что-то подсказывает, что они будут немедленно искать источник электроэнергии. На Украине нет единой электросети из Европы, нет запасов угля. Им придется покупать уголь из Донбасса. Безусловно, украинцы обратятся и к Белоруссии, и к России за помощью», - заявил он.
При этом Украина приобретает уголь у Казахстана, США, Польши. Киев также намерен в сложившихся обстоятельствах воспользоваться аварийной помощью из энергосистемы Белоруссии в объеме около 3500 МВт·ч.
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