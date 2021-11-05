Краеугольный уголь. Украина обвиняет Россию в «энергетической войне»

«На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют», — пояснил украинский парламентарий.

По данным «Укрэнерго» на 1 ноября, общий объем запасов угля на ТЭС за неделю снизился на 7% - до 542,8 тыс. тонн. В Раде ограничение Россией экспорта угля из-за роста внутренних потребностей назвали «энергетической войной». Об этом пишут «Ведомости».

Минэкономразвития объяснило, что Россия прекратила поставки энергетического угля на Украину по причине растущих потребностей внутри страны, сообщает РИА Новости. В ведомстве отметили, что в осенне-зимний период России следует уделять «особое внимание обеспечению собственных потребностей».

Также в Минэкономразвития добавили, что в ноябре Россия станет экспортером «более половины поставок всего угля», закупаемого Киевом.

Запасов угля в России – при современном уровне добычи – хватит на 350 лет. Об этом рассказал директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго РФ Сергей Мочальников. Он подчеркнул, что в текущем году рост добычи угля составит 6% к прошлому году.