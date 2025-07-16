«Китай никогда не поддерживает санкции, не только против России, Китай категорически против любых односторонних санкций. Именно Китай об этом громче всех говорит, это касается и России, и Ирана, и КНДР. Это просто смешно, страны БРИКС регулярно встречаются, уже видят, что они суммарно представляют собой гораздо больше, чем коллективный Запад. Все эти действия могут привести к изоляции самого Запада от всего остального мира. Рютте – это шут гороховый, его заявления вызывают улыбку в этих странах, о которых он говорит», - отметил он.

По его словам, страны БРИКС уже наладили взаимодействие с учетом всех санкций и ограничений США.

«Нет такого, что эти страны теперь действуют сообща против США, им просто плевать на них, мир идет дальше. Эти страны самодостаточны, они могут торговать между собой, развиваться совместно. Страны, которые будут действовать против БРИКС, будут наносить ущерб сами себе. Расклад сил уже другой, на Западе это не хотят признать. Мы не дружим против кого-то, мы дружим за развитие наших стран. Никаких проблем с Китаем по расчетам нет, это выдумки СМИ. У нас 90% всех платежей осуществляется в национальных валютах. В Китае только 10-15% банков, которые имеют какие-то проблемы с расчетами с РФ», - заключил собеседник НСН.

Научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с НСН заявил, что упомянутые страны не откажутся от сотрудничества с РФ и не испугаются этих угроз. Он пояснил, что для Индии и Китая разрыв торговых отношений с РФ стал бы катастрофой, так как они импортируют 85% наших углеводородных ресурсов.

