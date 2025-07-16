Силуанов допустил перенос сроков реализации инфраструктурных проектов

Реализацию ряда инфраструктурных проектов в ходе подготовки федерального бюджета России на следующие три года могут перенести. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета Федерации, передает РИА Новости.

«При подготовке бюджета какие-то инфраструктурные проекты могут быть перенесены, их реализация, на более поздние сроки... Это вопрос уже настройки, вопрос приоритизации наших финансовых возможностей», - указал глава Минфина.

В то же время Силуанов подчеркнул, что планы на 2025 год обеспечены ресурсами, и все запланированное будет реализовано.

Между тем правительство РФ продлило сроки реализации госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года.

