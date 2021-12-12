В Раде заявили о возможной катастрофе в Луганской области из-за нехватки угля

Луганская область находится на грани катастрофы из-за отсутствия поставок угля на местную ТЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Сергея Шахова.

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По ее словам, еще летом сообщалось, что к этой электростанции нет железной дороги. В итоге область оказалась на грани техногенной катастрофы, так как на станции осталось всего 30 тысяч тонн угля, этого хватит на 20 суток.

Ранее администрация контролируемой Украиной части Луганской области потребовала у министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук закупить российский уголь. Это требуется для снабжения Луганской ТЭС.

Напомним, более половины граждан Украины (56%) назвали прямые переговоры с Россией безальтернативным решением для урегулирования конфликта на Донбассе, против выступили 41%.

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