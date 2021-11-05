Казахстан опроверг заявление Украины о блокировке Россией транзита угля

Ранее Герус заявил, что РФ остановила транзит шедшего в Украину угля. По словам парламентария, компания РЖД не подтверждает проезд вагонов с топливом через территорию России, отмечает RT.

«Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны», — подчеркнул пресс-секретарь МИИР Мадияр Уакпаев.

