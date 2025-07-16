В Анкаре 20 человек пострадали в ДТП с автобусом
Автобус столкнулся с легковым автомобилем и влетел в бетонный барьер в Анкаре, есть пострадавшие. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
По его данным, транспортное средство следовало вблизи учебно-исследовательской больницы Гюльхане. По неизвестной причине автобус врезался в легкий коммерческий автомобиль, стоявший перед ним, вылетел с дороги и врезался в барьер эстакады.
Предварительно, в результате ДТП пострадали 20 человек, все они граждане Турции. Раненых доставили в больницы.
Ранее в Алма-Ате произошла авария с участием грузовика, трех легковушек и пассажирского автобуса, пострадали как минимум 23 человека, пишет «Свободная пресса».
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