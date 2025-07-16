В Белгородской области и Крыму сбили четыре украинских БПЛА

Еще четыре беспилотника ВСУ самолетного типа ликвидировали в Белгородской области и Крыму. Об этом сообщили в Минобороны.

«В период с 8.30 мск до 8.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата... над территориями Белгородской области и Республики Крым», - говорится в заявлении.

Позже, с 8.40 до 9.10 по Москве, военные сбили еще два украинских БПЛА над Крымом.

Минувшей ночью над территорией России уничтожили восемь дронов ВСУ, пишет «Свободная пресса».

