В Белгородской области и Крыму сбили четыре украинских БПЛА
16 июля 202511:20
Еще четыре беспилотника ВСУ самолетного типа ликвидировали в Белгородской области и Крыму. Об этом сообщили в Минобороны.
«В период с 8.30 мск до 8.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата... над территориями Белгородской области и Республики Крым», - говорится в заявлении.
Позже, с 8.40 до 9.10 по Москве, военные сбили еще два украинских БПЛА над Крымом.
Минувшей ночью над территорией России уничтожили восемь дронов ВСУ, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru