Тимошенко обвинила чиновников в создании энергетического кризиса на Украине
Энергетический кризис на Украине был искусственно создан чиновниками, которые вовремя не заполнили подземные хранилища газом и не обеспечили страну углем. Об этом заявила бывший премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».
«Теперь чиновники высокого уровня говорят, что есть энергетический кризис, но он ими и создан. И теперь что они делают? Они на колени встали перед Беларусью и просят: дайте нам аварийные перетоки. Если только будет -10 градусов и ниже, и продержится это хотя бы две недели, вот тут у нас начнутся серьезные проблемы», — подчеркнула Тимошенко.
По словам политика, на Украине «в принципе не может быть» энергетического кризиса, так как страна отличается от других европейских государств. Тимошенко подчеркнула, что Украина добывает свой газ и имеет природные газохранилища на 38 млрд кубометров, и такого объема топлива хватает на год.
«Энергетический кризис в Украине, потому что не закачали газ…Теперь нам сказали, что у нас нет электроэнергии. Почему? Потому что не положили уголь на склад», — добавила политик.
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