Тимошенко обвинила чиновников в создании энергетического кризиса на Украине

«Теперь чиновники высокого уровня говорят, что есть энергетический кризис, но он ими и создан. И теперь что они делают? Они на колени встали перед Беларусью и просят: дайте нам аварийные перетоки. Если только будет -10 градусов и ниже, и продержится это хотя бы две недели, вот тут у нас начнутся серьезные проблемы», — подчеркнула Тимошенко.

По словам политика, на Украине «в принципе не может быть» энергетического кризиса, так как страна отличается от других европейских государств. Тимошенко подчеркнула, что Украина добывает свой газ и имеет природные газохранилища на 38 млрд кубометров, и такого объема топлива хватает на год.

«Энергетический кризис в Украине, потому что не закачали газ…Теперь нам сказали, что у нас нет электроэнергии. Почему? Потому что не положили уголь на склад», — добавила политик.

