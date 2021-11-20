Тимошенко обвинила чиновников в создании энергетического кризиса на Украине

Энергетический кризис на Украине был искусственно создан чиновниками, которые вовремя не заполнили подземные хранилища газом и не обеспечили страну углем. Об этом заявила бывший премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».

Тимошенко: На Украине не было никакого европейского газа

«Теперь чиновники высокого уровня говорят, что есть энергетический кризис, но он ими и создан. И теперь что они делают? Они на колени встали перед Беларусью и просят: дайте нам аварийные перетоки. Если только будет -10 градусов и ниже, и продержится это хотя бы две недели, вот тут у нас начнутся серьезные проблемы», — подчеркнула Тимошенко.

По словам политика, на Украине «в принципе не может быть» энергетического кризиса, так как страна отличается от других европейских государств. Тимошенко подчеркнула, что Украина добывает свой газ и имеет природные газохранилища на 38 млрд кубометров, и такого объема топлива хватает на год.

«Энергетический кризис в Украине, потому что не закачали газ…Теперь нам сказали, что у нас нет электроэнергии. Почему? Потому что не положили уголь на склад», — добавила политик.

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ФОТО: Юлия Тимошенко // Сайт партии «Батьківщина»
ТЕГИ:Юлия ТимошенкоЭнергетикаУкраина
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