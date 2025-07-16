Спрос на автомобили в 2025 году в целом упал, а уж на электромобили - и подавно, так как эти машины все еще приобретаются как дорогие игрушки и вряд ли скоро станут массовым продуктом. Об этом в беседе с НСН рассказал руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

За первое полугодие 2025 года в Санкт-Петербурге не было зафиксировано ни одной регистрации новых электромобилей марок BMW, Lotus, Москвич и Porsche, пишет 110km.ru. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года на эти бренды пришлось 58 проданных электромобилей. Мосеев объяснил, с чем связано падение спроса.