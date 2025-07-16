«Это уже не шутки»: В каких случаях россиян накажут за использование VPN
Не исключено, что полицию наделят полномочиями проверять телефоны граждан на предмет посещения экстремистских ресурсов, и за это будут начисляться безапелляционные штрафы, заявил НСН Владимир Зыков.
Если Госдума в ближайшее время примет новые поправки, то россиянам будет грозить суровое наказание не только за использование VPN, но и за вход в заблокированные Instagram и Facebook (принадлежат Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская), а также даже за попытку поиска этих ресурсов в поисковике. Об этом в беседе с НСН рассказал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Госдума готовится принять новый пакет запретительных мер, согласно которым, в частности, за «намеренный поиск и получение доступа» к материалам, признанным экстремистскими в том числе с использованием VPN, предусмотрен штраф в размере 3-5 тысяч рублей. Эксперты предупреждают, что доказать, искал ли гражданин целенаправленно что-либо запрещенное, можно будет при изъятии у него устройства, а отслеживать трафик могут и операторы связи, пишет журнал Forbes. Зыков рассказал, как могут действовать новые меры.
«Скорее всего, будет некое постановление правительства, в котором пропишут, как должен будет работать закон. Это все прописывается в подзаконных актах. Мы видим, что пошла серьезная борьба. Может дойти до того, что в принципе использование VPN будет приравниваться к заходу на запрещенные ресурсы. Самое главное, что люди продолжают пользоваться Instagram и теперь, если пользователь захочет зайти в эту соцсеть или в Facebook, то будет сразу штраф без какой-то апелляции. Будут наказывать очень сурово. И это уже не шутки. Ты же можешь какие-то вещи не знать, но, условно, погуглил, и вот получается, что ты уже ищешь экстремистский материал», - заявил он.
Собеседник НСН подчеркнул, что у Роскомнадзора есть возможности отслеживать, куда заходит и что ищет пользователь. Также Зыков не исключил, что полицию наделят полномочиями проверять мобильные телефоны граждан на предмет посещения ими запрещенных ресурсов.
«Роскомнадзор сейчас очень серьезно прокачал свое оборудование. У них на сетях связи стоит ТСПУ, которые работают только как средства блокировки различного контента. Но у самих операторов связи также есть специальное средство, которое называется DPI. Оно позволяет заглядывать внутрь трафика и смотреть определенные пакеты, если они не зашифрованы. Там есть возможность, если человек пользуется обычным VPN, смотреть заголовки. Что касается полиции, то уже поступали жалобы от обычных граждан, когда полицейские отлавливали и проверяли у них Telegram на предмет каких-то запрещенных каналов. Будут они сейчас делать также, или нет, зависит от того, что будет написано в подзаконных актах», - подытожил он.
Сенатор Артем Шейкин позже уточнил, что россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* и другие заблокированные ресурсы в случае принятия новых поправок в КоАП: такие действия «не образуют административного правонарушения», а штрафы будут за умышленный поиск экстремистских материалов.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил НСН уже сегодня есть обязанность операторов оповещать правоохранительные органы о поиске экстремистских материалов, а теперь за это вводится административная ответственность.
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