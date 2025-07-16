Если Госдума в ближайшее время примет новые поправки, то россиянам будет грозить суровое наказание не только за использование VPN, но и за вход в заблокированные Instagram и Facebook (принадлежат Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская), а также даже за попытку поиска этих ресурсов в поисковике. Об этом в беседе с НСН рассказал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Госдума готовится принять новый пакет запретительных мер, согласно которым, в частности, за «намеренный поиск и получение доступа» к материалам, признанным экстремистскими в том числе с использованием VPN, предусмотрен штраф в размере 3-5 тысяч рублей. Эксперты предупреждают, что доказать, искал ли гражданин целенаправленно что-либо запрещенное, можно будет при изъятии у него устройства, а отслеживать трафик могут и операторы связи, пишет журнал Forbes. Зыков рассказал, как могут действовать новые меры.

«Скорее всего, будет некое постановление правительства, в котором пропишут, как должен будет работать закон. Это все прописывается в подзаконных актах. Мы видим, что пошла серьезная борьба. Может дойти до того, что в принципе использование VPN будет приравниваться к заходу на запрещенные ресурсы. Самое главное, что люди продолжают пользоваться Instagram и теперь, если пользователь захочет зайти в эту соцсеть или в Facebook, то будет сразу штраф без какой-то апелляции. Будут наказывать очень сурово. И это уже не шутки. Ты же можешь какие-то вещи не знать, но, условно, погуглил, и вот получается, что ты уже ищешь экстремистский материал», - заявил он.