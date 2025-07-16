Сенатор Шейкин: Россиян не будут наказывать за использование VPN
Граждан не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам с использованием VPN. Об этом заявил член Совета Федерации Артем Шейкин в беседе с РИА Новости.
Ранее конституционный комитет Госдумы одобрил законопроект о штрафах за рекламу VPN и аналогичных средств, пишет «Свободная пресса». Поправки предполагают, что физлиц будут штрафовать за это на 50-80 тысяч рублей, должностных лиц — на 80-150 тысяч, юридических — на 200-500 тысяч. При этом нарушителям порядка работы с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам, грозят штрафы до миллиона рублей.
Как пояснил Шейкин, в случае, когда доступ к запрещенным ресурсам осуществлен через анонимайзеры либо VPN и установленные требования нарушаются (например, через нелегальный сервис, не взаимодействующий с Роскомнадзором), ответственность могут нести владельцы этих VPN. Однако это не касается напрямую пользователя, «если он не распространяет или не использует VPN для противоправных целей».
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