Грабят народ! Экс-депутат Рады обвинил олигархов в крахе электроэнергетики Украины
Украинский политик прокомментировал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявление главы Независимого профсоюза горняков Украины о «гибридной энергетической войне».
Попытки Киева обвинить Россию в разрушении электроэнергетики Украины путем продажи электричества по заниженным ценам – стремление переложить вину с больной головы на здоровую. Такую оценку в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» дал украинский политик, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
«Если у вас есть такая проблема – не покупайте! Однако Украина покупает, ведь на рынке все стараются приобрести подешевле и покачественнее. Они придумали «Роттердам плюс» - берут уголь Донбасса, по документам пропускают его через какую-то Европу, на этом ещё прокладки зарабатывают, обирают украинских граждан, повышая тарифы, и ещё говорят, что это хорошо. Это плохо! Если вы исходите из рыночных принципов, так будьте готовы к конкуренции. Россия даёт дешевле электроэнергию, готова также напрямую поставлять газ, который сейчас также прогоняется через Европу и поступает уже оттуда на Украину по документам. Откуда в Европе газ?», - отметил Олейник.
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины, депутат Верховной рады Михаил Волынец ранее обвинил Россию в разрушении энергетической системы Незалежной. Он назвал «гибридной энергетической войной» продажу Россией электричества по якобы заниженным ценам с целью остановить украинские шахты и электростанции и призвал отказаться от таких поставок.
Владимир Олейник уверен, что подобного рода заявления делаются отнюдь не в качестве заботы об украинцах.
«Этот бред Волынец озвучивает в интересах местных олигархов, чтобы дать им возможность грабить свой народ. До 50% потребления пиковых нагрузок должны обеспечивать тепло и гидроэлектростанции, другую половину - атомные. Однако Украина уже дошла до коллапса – нет угля из-за отказа покупать его напрямую у Донбасса или в России. Сегодня правительство даже ставит вопрос о веерных отключениях, уже частично имевших место», - констатировал украинский политик.
По наблюдениям Олейника, «игра в тарифы» началась ещё после первого Майдана с подачи США.
«При Януковиче тарифы на российские поставки электроэнергии были справедливыми. По газу были вопросы еще и раньше, после первого Майдана, только мы, идиоты, в отличие от белорусов, их не поднимали. Юлия Тимошенко, в бытность премьером, наоборот предложила повысить цену. Я был в шоке, казалось бы – не логично. Оказывается, американцы уже тогда готовили Украину постепенно к их дорогому сжиженному газу. Сейчас цены взвинтили дико, разрыв сумасшедший – тогда 50 долларов тысяча кубометров стоила, сегодня – 400 - 450. Плюс, это - единственная возможность наполнять бюджет, ограбив народ тарифами за электроэнергию для населения», - сказал политик.
1 февраля текущего года Киев возобновил импорт электроэнергии из России, а также обратился к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. Позднее министр энергетики Юрий Витренко заявил, что Украина отделится от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году.
В марте в Верховную раду внесен законопроект об ограничении импорта электроэнергии из России. При этом глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий признал, что Украина не может отказаться от импорта российской электроэнергии до конца отопительного сезона.
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