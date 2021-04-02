Грабят народ! Экс-депутат Рады обвинил олигархов в крахе электроэнергетики Украины

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины, депутат Верховной рады Михаил Волынец ранее обвинил Россию в разрушении энергетической системы Незалежной. Он назвал «гибридной энергетической войной» продажу Россией электричества по якобы заниженным ценам с целью остановить украинские шахты и электростанции и призвал отказаться от таких поставок.

Владимир Олейник уверен, что подобного рода заявления делаются отнюдь не в качестве заботы об украинцах.

«Этот бред Волынец озвучивает в интересах местных олигархов, чтобы дать им возможность грабить свой народ. До 50% потребления пиковых нагрузок должны обеспечивать тепло и гидроэлектростанции, другую половину - атомные. Однако Украина уже дошла до коллапса – нет угля из-за отказа покупать его напрямую у Донбасса или в России. Сегодня правительство даже ставит вопрос о веерных отключениях, уже частично имевших место», - констатировал украинский политик.