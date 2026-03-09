СМИ: Доходы Ильи Лагутенко в России выросли более чем вдвое
Доходы лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко в России за прошлый год выросли более чем вдвое, музыкант заработал почти 40 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным издания, артист покинул Россию в 2022 году, но сохранил бизнес — компанию «Лагуна», которая специализируется на продаже музыкальных записей. Организация удваивает чистую прибыль последние три года.
«В 2023-м она составила ₽7,7 млн, в 2024-м — уже ₽15,3 млн, а 2025 год «Лагуна» закрыла с плюсом сразу в ₽38,9 млн», - отмечается в публикации.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал признать Илью Лагутенко иностранным агентом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Президент РФ поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана
- В МВД предупредили о загрузке вредоносного ПО через игровые приложения
- 6 цветов и новые больничные: Минздрав сделал рекомендации по форме для медиков
- МИД Ирана опроверг удары по Азербайджану, Кипру и Турции
- Певцов назвал «варварством» иностранные псевдонимы в России
- Армия России освободила Голубовку в ДНР
- Россия и Китай сократят время и стоимость перелетов на Дальний Восток
- Россиянка Ворончихина стала победительницей Паралимпиады в супергиганте
- СМИ: Доходы Ильи Лагутенко в России выросли более чем вдвое
- В Бельгии прогремел взрыв рядом с синагогой