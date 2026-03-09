СМИ: Доходы Ильи Лагутенко в России выросли более чем вдвое

Доходы лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко в России за прошлый год выросли более чем вдвое, музыкант заработал почти 40 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, артист покинул Россию в 2022 году, но сохранил бизнес — компанию «Лагуна», которая специализируется на продаже музыкальных записей. Организация удваивает чистую прибыль последние три года.

«В 2023-м она составила ₽7,7 млн, в 2024-м — уже ₽15,3 млн, а 2025 год «Лагуна» закрыла с плюсом сразу в ₽38,9 млн», - отмечается в публикации.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал признать Илью Лагутенко иностранным агентом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

