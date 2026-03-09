Умерла актриса из «Охотников за привидениями» Дженнифер Раньон
Американская актриса Дженнифер Раньон умерла на 66-м году жизни. Об этом сообщает Variety.
По словам близкой подруги артистки Эрин Мерфи, Раньон ушла из жизни после непродолжительной борьбы с раком.
Дженнифер Раньон родилась в 1960 году в Чикаго в семье радиоведущего и актрисы. Она дебютировала в кино в 1980 году в картине «Всем спокойной ночи», прославилась ролями в комедии «Охотники за привидениями» и ситкоме «Чарльз в ответе». Также актриса снималась в сериалах «Она написала убийство», «Квантовый скачок», «Беверли-Хиллз, 90210». В последние годы Раньон занималась преподавательской деятельностью.
Ранее в возрасте 87 лет умерла актриса Наталья Климова, сыгравшая Снежную Королеву в одноименном советском фильме.
