СМИ: В России спрос на MP3-плееры увеличился на 23%

Россияне массово скупают MP3-плееры на фоне ограничений на стриминговых сервисах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, россияне начали использовать плееры из-за удаления треков и альбомов с музыкальных платформ после вступления в силу поправок о штрафах за упоминание в произведениях запрещенных веществ.

В то же время популярность MP3-плееров связана с трендом «на ностальгию по «технологиям без лишнего». Как сообщает сервис «Авито», в феврале продажи таких устройств выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году.

«Среди покупателей особенно ценятся винтажные модели: 80% пользователей выбирают б/у устройства, в том числе плееры начала нулевых. Средняя стоимость ретро-вариантов на вторичном рынке составила 6300 рублей», - пишет Baza.

