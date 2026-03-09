СМИ: В России спрос на MP3-плееры увеличился на 23%
Россияне массово скупают MP3-плееры на фоне ограничений на стриминговых сервисах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, россияне начали использовать плееры из-за удаления треков и альбомов с музыкальных платформ после вступления в силу поправок о штрафах за упоминание в произведениях запрещенных веществ.
В то же время популярность MP3-плееров связана с трендом «на ностальгию по «технологиям без лишнего». Как сообщает сервис «Авито», в феврале продажи таких устройств выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году.
«Среди покупателей особенно ценятся винтажные модели: 80% пользователей выбирают б/у устройства, в том числе плееры начала нулевых. Средняя стоимость ретро-вариантов на вторичном рынке составила 6300 рублей», - пишет Baza.
Ранее представители музыкальных стримингов рассказали НСН о главных трендах 2026 года.
Горячие новости
- Умерла актриса из «Охотников за привидениями» Дженнифер Раньон
- Сербия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов
- СМИ: В России спрос на MP3-плееры увеличился на 23%
- Цена нефти Brent обновила рекорд с июля 2022 года
- Цена газа в Европе превысила $800 впервые с 2023 года
- Рейс Казань-Екатеринбург вернулся в аэропорт вылета из-за шасси
- Отелям РФ рекомендовали не размещать туристов из Китая на «несчастливых» этажах
- Дипломаты РФ помогли россиянам после экстренной посадки самолета в Янгоне
- Россиян предупредили о схеме мошенников с обратным звонком
- Сказка «Царевна-лягушка 2» возглавила кинопрокат в России за выходные