«России пока выгодно»: Удары Ирана по НПЗ взвинтят цены на нефть до 100 долларов
Иран начал атаковать нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, крупнейший нефтеперерабатывающий завод ARAMCO, восстановление при повреждениях не будет быстрым, заявил НСН Игорь Юшков.
Удары Ирана но НПЗ взвинтят цены на нефть до 100 долларов за баррель, что выгодно России, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Иран нанёс удар по одному из крупнейших НПЗ в мире — огромный столб дыма поднимается с территории саудовского завода ARAMCO. Удары пришлись беспилотниками Shahed-136 по нефтеперерабатывающему заводу ARAMCO в Рас-Таннуре, сообщают иранские издания. До этого были атакованы танкеры в Ормузском проливе. Юшков рассказал, как это отразится на ценах.
«Переход на удары по объектам нефтяной инфраструктуры может растянуть энергетический кризис. Пока цена росла, так как небезопасно проходить Ормузский пролив. Теперь же энергетический кризис будет развиваться по причине того, что удары переходят на саму нефтегазовую инфраструктуру. Это означает, что теперь вы не просто не сможете вывезти из Персидского залива, вы не сможете добывать нормально нефть или СПГ, перерабатывать. Иран сейчас тоже не может вывозить свою нефть на китайский рынок, поэтому может сократить добычу. В дальнейшем США могут блокировать экспорт нефти из Ирана, как это было с Венесуэлой. Конечно, восстанавливать объекты в Иране и соседних странах, которые попадут под удар, будет долго. Судоходство восстановить быстро, а чинить активы долго», - отметил он.
По его словам, для России ситуация пока экономически выгодна по нескольким причинам.
«Для России растягивание кризиса выгодно. Чем дольше будут сохраняться высокие цены, тем дольше мы будем дополнительно пополнять бюджет, компании российские будут зарабатывать. Конечно, это не 150 долларов за баррель, так как это приведет к сокращению потребления, но цены условно до 100 долларов. В этом плане это нам выгодно, а конкуренции на китайском рынке с Ираном не будет. Можно ожидать, что дисконт на нашу нефть будет снижаться. Поэтому для России ситуация пока выгодна экономически. Что касается Европы, они будут терпеть убытки, но не будут возвращаться к сотрудничеству с Россией. При этом голоса тех, кто предлагает сотрудничество с Россией, будут все громче», - заключил собеседник НСН.
Ранее доктор политических наук, профессор Ваге Давтян отметил, что закрытие Ормузского пролива отвечает геоэкономическим интересам США, так как сдерживает экономический рост в Азии и увеличивает зависимость Европы от американского СПГ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
