В Бельгии прогремел взрыв рядом с синагогой
9 марта 202611:53
Взрыв прогремел рядом с синагогой в городе Льеж в Бельгии. Об этом сообщает агентство Belga, ссылаясь на местную полицию.
Инцидент произошел около четырех часов утра (06.00 мск).
«В здании выбило стекла, причинен материальный ущерб, пострадавших нет», - отмечает агентство.
Улицу перед местом ЧП перекрыли, правоохранители ведут расследование.
Ранее взрыв прогремел у посольства США в Осло, полиция разыскивает причастных к инциденту.
