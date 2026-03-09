В Бельгии прогремел взрыв рядом с синагогой

Взрыв прогремел рядом с синагогой в городе Льеж в Бельгии. Об этом сообщает агентство Belga, ссылаясь на местную полицию.

Инцидент произошел около четырех часов утра (06.00 мск).

«В здании выбило стекла, причинен материальный ущерб, пострадавших нет», - отмечает агентство.

Улицу перед местом ЧП перекрыли, правоохранители ведут расследование.

Ранее взрыв прогремел у посольства США в Осло, полиция разыскивает причастных к инциденту.

