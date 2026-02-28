В КСИР подтвердили закрытие Ираном Ормузского пролива
Бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ибрагим Джабари сообщил, что силы КСИР задействованы для перекрытия Ормузского залива.
В эфире телеканала Al‑Mayadeen он пояснил: меры приняты в ответ на агрессию против Ирана.
Морское управление Министерства транспорта США выпустило предупреждение для гражданских судов: им рекомендовано избегать нахождения в Ормузском проливе, Оманском и Персидском заливах, а также в Аравийском море. Кроме того, ведомство советует держаться на расстоянии не менее 30 морских миль (около 56 км) от кораблей американских ВМС в этой акватории.
В документе указано, что 28 февраля в перечисленных районах зафиксирована высокая военная активность. В нём особо подчёркивается: коммерческие суда под флагом США, принадлежащие Соединённым Штатам или имеющие американские экипажи, обязаны соблюдать дистанцию в 30 морских миль от военных кораблей страны — это позволит снизить риск ошибочной идентификации как потенциальной угрозы.
Действие уведомления продлится до 7 марта.
Несмотря на согласие Ирана на отказ от всех запасов обогащенного урана после переговоров с США, утром 28 февраля Израиль нанес «превентивный» удар по Ирану в рамках операции «Щит Иегуды».
Позже американский президент Дональд Трамп тоже подтвердил начало военной операции США против республики под названием «Эпическая ярость».
