Эксперты: Повышение цены на нефть не покроет дефицит бюджета

5 марта Brent торговался около $84 за баррель, а российская Urals — примерно по $70. По словам аналитиков, если средняя стоимость нефти Urals будет держаться на уровне $60–70, бюджет может дополнительно получить около 1,5–2 трлн рублей, но это позволить уменьшить дефицит всего с 1,6% до 1,5% ВВП. При средней цене Urals около $70 дополнительные доходы могут достигнуть 1,8–2,2 трлн рублей.

Реальные доходы могут оказаться ниже, так как экспортеры как правило продают нефть с большим дисконтом. На этом фоне кабмин РФ не отказывается от планов снизить цену отсечения в бюджетном правиле и уже приостановил операции в его рамках. Параллельно российские власти рассматривают меры оптимизации трат. Уже обсуждается сокращение финансирования отдельных госпрограмм примерно на 10% и снижение расходов на административный персонал.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова увеличить поставки нефти в Китай и Индию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

