Армия России освободила Голубовку в ДНР
9 марта 202612:30
Вооруженные силы России освободили село Голубовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны.
Контроль над территорией установила «Южная» группировка войск.
«Подразделения... в результате активных действий освободили населенный пункт Голубовка», - отметили в оборонном ведомстве.
Ранее армия России освободила поселок Сосновое в ДНР.
