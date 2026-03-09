Армия России освободила Голубовку в ДНР

ВС России нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры ВСУ Эрдоган рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным по ситуации на Ближнем Востоке Президент США прокомментировал избрание нового верховного лидера Ирана Лихачев: Ситуация в районе иранской АЭС «Бушер» остается сложной Минздрав рекомендовал для сотрудников медицинских организаций шесть цветов формы