Армия России освободила Голубовку в ДНР

Вооруженные силы России освободили село Голубовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны.

Контроль над территорией установила «Южная» группировка войск.

«Подразделения... в результате активных действий освободили населенный пункт Голубовка», - отметили в оборонном ведомстве.

Ранее армия России освободила поселок Сосновое в ДНР.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры