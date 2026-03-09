Сербия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов

Сербия введет временный запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович, передает ТАСС.

Кабмин Сербии принял решение о запрете для защиты от роста цен и дефицита топлива, пишет RT.

«Запрет распространяется на экспорт дизеля, бензина и нефти всеми видами транспорта до 19 марта», - заявила министр.

После этого власти будут принимать дальнейшие решения.

Ранее Иран ввел временный запрет на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

