Сербия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов
Сербия введет временный запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович, передает ТАСС.
Кабмин Сербии принял решение о запрете для защиты от роста цен и дефицита топлива, пишет RT.
«Запрет распространяется на экспорт дизеля, бензина и нефти всеми видами транспорта до 19 марта», - заявила министр.
После этого власти будут принимать дальнейшие решения.
Ранее Иран ввел временный запрет на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
