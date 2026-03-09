Россиянка Ворончихина стала победительницей Паралимпиады в супергиганте
9 марта 202612:15
Горнолыжница Варвара Ворончихина выиграла золото Паралимпийских игр 2026 года в супергиганте.
Россиянка соревнуется в категории LW6 среди спортсменов с поражением одной верхней конечности.
Ворончихина стала победительницей в супергиганте с результатом 1 минута 15,60 секунды. Серебро Паралимпиады завоевала француженка Орели Ришар, третье место заняла шведка Эбба Орсьо.
Медаль 23-летней Ворончихиной стала первым золотом сборной России на Играх-2026.
Ранее Ворончихина стала третьей в скоростном спуске на Паралимпиаде.
Горячие новости
- МИД Ирана опроверг удары по Азербайджану, Кипру и Турции
- Певцов назвал «варварством» иностранные псевдонимы в России
- Армия России освободила Голубовку в ДНР
- Россия и Китай сократят время и стоимость перелетов на Дальний Восток
- Россиянка Ворончихина стала победительницей Паралимпиады в супергиганте
- СМИ: Доходы Ильи Лагутенко в России выросли более чем вдвое
- В Бельгии прогремел взрыв рядом с синагогой
- Умерла актриса из «Охотников за привидениями» Дженнифер Раньон
- Сербия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов
- СМИ: В России спрос на MP3-плееры увеличился на 23%