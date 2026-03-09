Россиянка Ворончихина стала победительницей Паралимпиады в супергиганте

Горнолыжница Варвара Ворончихина выиграла золото Паралимпийских игр 2026 года в супергиганте.

«Бронза» под флагом: РФ завоевала первые медали на Паралимпиаде-2026

Россиянка соревнуется в категории LW6 среди спортсменов с поражением одной верхней конечности.

Ворончихина стала победительницей в супергиганте с результатом 1 минута 15,60 секунды. Серебро Паралимпиады завоевала француженка Орели Ришар, третье место заняла шведка Эбба Орсьо.

Медаль 23-летней Ворончихиной стала первым золотом сборной России на Играх-2026.

Ранее Ворончихина стала третьей в скоростном спуске на Паралимпиаде.


ФОТО: ТАСС/Григоров Гавриил
ТЕГИ:РоссиянеПаралимпийские Игры

