«Люди начинают выть»: В Германии предрекли ЕС возврат к российскому газу
Александр Рар заявил НСН, что Европа будет вынуждена вернуться к закупкам российского газа, так как война на Ближнем Востоке быстро не закончится, а сейчас ЕС почти полностью лишен энергоносителей из-за действий Ирана.
Если Россия перекроет остатки своих поставок газа в Евросоюз, то Европа будет в безвыходном положении, сейчас она уже не получает нефть и газ из-за блокады Ормузского пролива и покупает энергоносители по завышенным ценам от США. Об этом НСН рассказал немецкий политолог Александр Рар.
Владимир Путин допустил уход России с европейского рынка газа, заявив, что на фоне войны на Ближнем Востоке появились клиенты, готовые заплатить больше. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину. Также накануне он заявил, что поручит правительству проработать соответствующий вопрос. Напомним, что Европейский Союз принял решение полностью отказаться от российского газа с 1 января 2027 года. Рар раскрыл, что Россия и так практически ничего не поставляет в ЕС.
«Сейчас доля российского газа в Европейском Союзе просто минимальна. По-моему, было еще 15% российского газа, но это в основном из общих объемов, большинство этого газа уже не идет через трубы, кроме турецкой трубы. Сейчас идет транспорт сжиженного природного газа (СПГ), который ЕС сейчас тоже запрещает. Так что этот шаг сделал ЕС, а не Россия. Скорее, Путин тут хочет показать, что у России тоже есть свои инструменты. Клиенты для российского газа, конечно, есть. Это Китай в основном. Но там цены, конечно, намного ниже, чем в Европе. Поэтому для России уход от европейского рынка невыгоден», - отметил он.
При этом Рар напомнил, что в Европу уже пять дней не поступает нефть и газ из-за блокады Ираном Ормузского пролива. Также же он раскрыл, кто в первую очередь пострадает из-за ухода РФ с европейского газового рынка.
«Пострадает вся Европа, в первую очередь, немцы. Я думаю, что Путин хочет подчеркнуть, что на Ближнем Востоке закрыта та самая дорога через Ормузский пролив и, скорее, намекает, чтобы они шли покупать газ у России, потому что если и Россия откажется, у Европы вообще газа не будет. И тут он, конечно, прав, потому что из Персидского залива сейчас ни газа, ни нефти последние пять дней в Европу не поступает. Страдать будут прежде всего те страны, где промышленность зависит от энергоносителей. Это и Германия прежде всего. Я не верю, что к 1 января произойдет то, о чем говорит ЕС, потому что война на Ближнем Востоке будет затяжной, и у нас не будет другого выхода, кроме как закупать нефть и газ в России», - рассказал он.
Также немецкий политолог раскрыл, что население Германии уже паникует, так как цены растут, и все ощущают это. По его словам, Европа сейчас полностью зависит от США в вопросе энергоносителей.
«Нарастает паника, правда, это еще не транслируется, потому что вся надежда, что Трамп быстро победит Иран. Но цены уже подскочили. Люди начинают выть. Если тут начнутся какие-то апрельские или мартовские холода, то придется вообще весь газ собирать из уже полностью опустевших газовых хранилищ. В Европе есть страны, которые полностью зависят от газа, как та же Украина. Венгрия, Словакия, южно-восточные страны полностью зависят от газа. В Германии-то еще есть альтернативная "зеленая" технология. Во Франции есть атомная промышленность. Но этого недостаточно, энергоносители сейчас мы получаем фактически только из одного источника – Америки. Но там цены поднимаются, американские энергопроизводители просто зарабатывают миллиарды. Поэтому Европа полностью ложится под Америку», - подытожил он.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил НСН, что Россия не понесет убытков от того, что будет в нынешних трудных для мировой экономики условиях поставлять российские газ и нефть Венгрии по прежним ценам, это наоборот выгодно ей.
