Россия и Китай сократят время и стоимость перелетов на Дальний Восток

Использование воздушного пространства Китая для внутренних российских рейсов может существенно сократить время перелетов на Дальний Восток и снизить стоимость авиабилетов, заявил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик.

«Для жителей Дальнего Востока авиасообщение — это жизненная необходимость. Любое сокращение времени в пути и снижение стоимости билетов — это прямая польза для людей. Если договоренность с Китаем будет достигнута, это станет реальным улучшением качества жизни в регионе», - сказал сенатор.