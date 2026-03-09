Россия и Китай сократят время и стоимость перелетов на Дальний Восток
Использование воздушного пространства Китая для внутренних российских рейсов может существенно сократить время перелетов на Дальний Восток и снизить стоимость авиабилетов, заявил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик.
«Для жителей Дальнего Востока авиасообщение — это жизненная необходимость. Любое сокращение времени в пути и снижение стоимости билетов — это прямая польза для людей. Если договоренность с Китаем будет достигнута, это станет реальным улучшением качества жизни в регионе», - сказал сенатор.
Ранее Глава Минтранса РФ Андрей Никитин в ходе рабочего визита в КНР предложил китайской стороне рассмотреть возможность использования воздушного пространства Китая для внутренних российских рейсов. Использование коридора над провинцией Хэйлунцзян и Внутренней Монголией позволит спрямить маршруты в Амурскую и Сахалинскую области, Хабаровский и Приморский края. Сейчас самолеты вынуждены огибать эту территорию по дуге длиной 1,3 тысячи километров.
По оценке экспертов, спрямление маршрута даст экономию около получаса полетного времени, что повлечет за собой снижение расходов авиакомпаний на топливо и повысит оборачиваемость воздушных судов.
«Минус полчаса в воздухе — это экономия топлива, снижение издержек авиакомпаний и в конечном счете более доступные билеты для пассажиров. Дальний Восток должен быть ближе к остальной России — в прямом смысле слова», - подчеркнул Ролик.
Авиасообщение между Россией и Китаем при этом продолжает активно развиваться. По итогам 2025 года российские авиакомпании перевезли на китайском направлении более 1,6 млн пассажиров — на 27% больше, чем годом ранее. В зимнем сезоне выполняется уже 239 рейсов в неделю, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
