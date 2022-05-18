Дошли до предела: На Западе обсуждают конфискацию резервов РФ и дефолт

Имеющиеся у России средства для выплаты госдолга в валюте ограничены после того, как страны Запада заморозили российские золотовалютные резервы на фоне проведения спецоперации на Украине. Часть резервов хранится в Международном валютном фонде (МВФ), и Украина уже призывала конфисковать эти средства. В МВФ дали понять, что рассматривают все варианты. Однако, как заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат, сейчас фонд не считает возможным в ближайшее время озвучивать свою позицию в отношении идеи конфискации золотовалютных резервов России.

«Мы обсуждаем любую стратегию (действий – прим. НСН), которая будет иметь последствия для всей международной монетарной системы. Мы будет внимательно изучать это», - сказала Гопинат в интервью газете Financial Times.

При этом издание отмечает, что возможная конфискация активов России за рубежом может привести к краху международной системы политической экономии. В результате санкций Запада в качестве ответной меры на спецоперацию на Украине было заморожено более 60% валютных резервов России, что составляет более $350 млрд.