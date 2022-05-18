Дошли до предела: На Западе обсуждают конфискацию резервов РФ и дефолт
Евросоюз и страны Запада продолжают разрабатывать антироссийские санкции, однако неудача с нефтяным эмбарго и «санкционный предел» ЕС ставят их введение под сомнение.
Правительство США намерено полностью заблокировать России возможность проводить выплаты по облигациям после истечения крайнего срока действия лицензии - 25 мая, что может приблизить Москву к дефолту. Чиновники американского казначейства таким образом хотят сохранить финансовое давление на Кремль. Однако окончательное решение по блокировке еще не принято.
Имеющиеся у России средства для выплаты госдолга в валюте ограничены после того, как страны Запада заморозили российские золотовалютные резервы на фоне проведения спецоперации на Украине. Часть резервов хранится в Международном валютном фонде (МВФ), и Украина уже призывала конфисковать эти средства. В МВФ дали понять, что рассматривают все варианты. Однако, как заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат, сейчас фонд не считает возможным в ближайшее время озвучивать свою позицию в отношении идеи конфискации золотовалютных резервов России.
«Мы обсуждаем любую стратегию (действий – прим. НСН), которая будет иметь последствия для всей международной монетарной системы. Мы будет внимательно изучать это», - сказала Гопинат в интервью газете Financial Times.
При этом издание отмечает, что возможная конфискация активов России за рубежом может привести к краху международной системы политической экономии. В результате санкций Запада в качестве ответной меры на спецоперацию на Украине было заморожено более 60% валютных резервов России, что составляет более $350 млрд.
Между тем страны продолжают разрабатывать новые пакеты санкций. Однако, как сообщил изданию Euractiv дипломатический источник в Брюсселе, Евросоюз приближается к лимиту по своим санкционным возможностям. Отмечается, что принятие седьмого пакета было бы крайне сложным.
«Мы очень близко к достижению предела. Что может быть в седьмом пакете?» — задался вопросом собеседник издания. Он подчеркнул, что на данный момент уже происходит «беспорядок с российской нефтью», ввоз которой глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила запретить в рамках шестого пакета.
Она отмечала, что Евросоюз намерен отказаться от поставок сырой российской нефти в течение полугода, а от импорта продуктов нефтепереработки — к концу 2022 года. Bloomberg и Reuters писали, что ЕС предложил запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, которые связаны с транспортировкой российской нефти, в том числе в сфере страхования.
Со своей стороны, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщал, что не знает, сколько времени займет согласование новых ограничений, в том числе эмбарго на российскую нефть.
Тем временем, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что крупнейшие американские нефтесервисные компании, работающие в России, расторгают действующие контракты и ищут способы ухода с российского рынка. Отмечается, что Baker Hughes разорвала все контракты, а Halliburton передала имущество российского филиала новому юрлицу. Такому же сценарию может последовать и компания Schlumberger, которая в наибольшей степени представлена в России.
Как заявлял депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН», Россия еще полностью не ощутила эффект от санкций.
«Первое – это кража у нас огромного количества денег, на долю Евросоюза, я думаю, приходится более полутора сотен миллиардов долларов. Второе – резкое ограничение финансовых платежей, третье – технологическая блокада и четвертое – разрушение устоявшихся внешнеторговых связей, из-за чего у нас наблюдается довольно существенная проблема с производством», - отмечал он.
В свою очередь бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с «Радиоточкой НСН» подчеркивал, что санкции сильно ударили по ряду сфер России и отметил, что привыкнуть к ним будет невозможно еще длительное время.
«Те банки, которые попали под санкции, очень сильно пострадали от отключения от SWIFT. Если говорить о бизнесе, то наиболее опасными являются ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Это будет сказываться постепенно, но очень болезненно. К ним невозможно будет привыкнуть ни за год, ни за два. Если в России 94% лекарственных субстанций импортные, то завтра отечественные не появятся. Это дело долгое и очень дорогостоящее, так же, как и переориентация потоков энергоносителей на Восток», - говорил Нечаев.
Президент Владимир Путин в мае предупреждал Евросоюз о «труднопреодолимых последствиях» продолжения санкционного давления на Россию. Причиной ограничений он назвал «близорукие, раздутые политические амбиции» и «русофобию».
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