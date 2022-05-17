«Осенний дефицит»: Экс-министр экономики пообещал россиянам трудности в преодолении санкций
Самая серьезная ситуация будет в сегменте потребительских товаров, заявил в эфире НСН Андрей Нечаев.
Запасы импортных товаров в России будут исчерпаны уже к осени, это приведет к серьезному дефициту и росту цен, заявил бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что ЕС почти исчерпал свои возможности по введению санкций против России. Отмечается, что разработать седьмой пакет антироссийских мер будет крайне сложно. Андрей Нечаев считает, что несмотря на возможную приостановку введения санкций, к уже имеющимся привыкнуть будет невозможно еще длительное время.
«По оценкам Минэкономики, импортные товарные запасы будут исчерпаны на рубеже второго и третьего кварталов, что где-то приведет к дефициту, а где-то даст дополнительный толчок к росту цен. По потребительским товарам ситуация однозначно будет хуже к осени», - сказал Нечаев.
При этом он отметил, что сильнее всего санкции ударили по бизнесу, которому требуются высокотехнологичная импортная продукция, а также по банковской сфере.
«Те банки, которые попали под санкции, очень сильно пострадали от отключения от SWIFT. Если говорить о бизнесе, то наиболее опасными являются ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Это будет сказываться постепенно, но очень болезненно. К ним невозможно будет привыкнуть ни за год, ни за два. Если в России 94% лекарственных субстанций импортные, то завтра отечественные не появятся. Это дело долгое и очень дорогостоящее, так же, как и переориентация потоков энергоносителей на Восток», - резюмировал Нечаев.
Ранее сообщалось, что запасов импортной электроники и бытовой техники на складах и на полках российских магазинов хватит до лета. Из-за проблем с поставками комплектующих и готовой продукции ассортимент гаджетов в магазинах может существенно сузиться. При этом ретейлеры надеются решить проблему с помощью параллельного импорта.
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