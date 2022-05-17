«Осенний дефицит»: Экс-министр экономики пообещал россиянам трудности в преодолении санкций

Накануне сообщалось, что ЕС почти исчерпал свои возможности по введению санкций против России. Отмечается, что разработать седьмой пакет антироссийских мер будет крайне сложно. Андрей Нечаев считает, что несмотря на возможную приостановку введения санкций, к уже имеющимся привыкнуть будет невозможно еще длительное время.

«По оценкам Минэкономики, импортные товарные запасы будут исчерпаны на рубеже второго и третьего кварталов, что где-то приведет к дефициту, а где-то даст дополнительный толчок к росту цен. По потребительским товарам ситуация однозначно будет хуже к осени», - сказал Нечаев.

При этом он отметил, что сильнее всего санкции ударили по бизнесу, которому требуются высокотехнологичная импортная продукция, а также по банковской сфере.