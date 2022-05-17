«Скачки с кастрюльками»: Делягин рассказал о грядущем эффекте санкций

Россия еще полностью не ощутила эффект от санкций Запада, при этом у нашей экономики есть шанс вырасти в этом году, заявил в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Михаил Делягин.

Ранее стало известно, что Евросоюз практически исчерпал свои санкционные возможности в отношении РФ. После прошедшей накануне встречи глав МИД стран ЕС евродипломат на условиях анонимности сказал изданию Euractiv, что разработать седьмой пакет санкций против Москвы будет крайне трудно.