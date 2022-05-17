«Скачки с кастрюльками»: Делягин рассказал о грядущем эффекте санкций

Если государство продолжит «наслаждаться бездельем», Россию будут ждать реальные трудности, сказал в эфире НСН Михаил Делягин.

Россия еще полностью не ощутила эффект от санкций Запада, при этом у нашей экономики есть шанс вырасти в этом году, заявил в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Михаил Делягин.

Ранее стало известно, что Евросоюз практически исчерпал свои санкционные возможности в отношении РФ. После прошедшей накануне встречи глав МИД стран ЕС евродипломат на условиях анонимности сказал изданию Euractiv, что разработать седьмой пакет санкций против Москвы будет крайне трудно.

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«Если государство будет продолжать наслаждаться текущим бездельем и скачками, слава Богу, что хотя бы без кастрюлек на голове, тогда у нас реальные трудности будут точно. А если государство сейчас начнет обеспечивать развитие, а не продолжать обеспечивать разграбление страны, то мы можем достичь в этом году небольшой рост, процента на 4. Десятипроцентного роста мы не достигнем, потому что это время уже упущено», - сказал Делягин.

При этом он отрицательно ответил на вопрос, в полной ли мере Россия ощутила санкции, и перечислил наиболее чувствительные удары по российской экономике.

«Первое – это кража у нас огромного количества денег, на долю Евросоюза, я думаю, приходится более полутора сотен миллиардов долларов. Второе – резкое ограничение финансовых платежей, третье – технологическая блокада и четвертое – разрушение устоявшихся внешнеторговых связей, из-за чего у нас наблюдается довольно существенная проблема с производством», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Во время Евромайдана на Украине в 2013-2014 годах часть его участников в знак протеста надевали на головы кастрюли. Это породило мем о «кастрюлеголовых», этот термин стал синонимом глупости.

В середине мая экс-министр экономики России Андрей Нечаев говорил «Радиоточке НСН», что антисанкционные меры, предпринимаемые российским властями, недостаточны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаСанкции Против РоссииМихаил Делягин
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