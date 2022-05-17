«Скачки с кастрюльками»: Делягин рассказал о грядущем эффекте санкций
Если государство продолжит «наслаждаться бездельем», Россию будут ждать реальные трудности, сказал в эфире НСН Михаил Делягин.
Россия еще полностью не ощутила эффект от санкций Запада, при этом у нашей экономики есть шанс вырасти в этом году, заявил в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Михаил Делягин.
Ранее стало известно, что Евросоюз практически исчерпал свои санкционные возможности в отношении РФ. После прошедшей накануне встречи глав МИД стран ЕС евродипломат на условиях анонимности сказал изданию Euractiv, что разработать седьмой пакет санкций против Москвы будет крайне трудно.
«Если государство будет продолжать наслаждаться текущим бездельем и скачками, слава Богу, что хотя бы без кастрюлек на голове, тогда у нас реальные трудности будут точно. А если государство сейчас начнет обеспечивать развитие, а не продолжать обеспечивать разграбление страны, то мы можем достичь в этом году небольшой рост, процента на 4. Десятипроцентного роста мы не достигнем, потому что это время уже упущено», - сказал Делягин.
При этом он отрицательно ответил на вопрос, в полной ли мере Россия ощутила санкции, и перечислил наиболее чувствительные удары по российской экономике.
«Первое – это кража у нас огромного количества денег, на долю Евросоюза, я думаю, приходится более полутора сотен миллиардов долларов. Второе – резкое ограничение финансовых платежей, третье – технологическая блокада и четвертое – разрушение устоявшихся внешнеторговых связей, из-за чего у нас наблюдается довольно существенная проблема с производством», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Во время Евромайдана на Украине в 2013-2014 годах часть его участников в знак протеста надевали на головы кастрюли. Это породило мем о «кастрюлеголовых», этот термин стал синонимом глупости.
В середине мая экс-министр экономики России Андрей Нечаев говорил «Радиоточке НСН», что антисанкционные меры, предпринимаемые российским властями, недостаточны.
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