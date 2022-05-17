Путин: ЕС вводит санкции под давлением американского сюзерена
Евросоюз вводит антироссийские санкции под давлением американского сюзерена. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, это отрицательно повлияет на экономики самих европейских стран.
До этого Владимир Путин заявил, что Россия уверенно справляется с санкциями.
Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что антироссийские санкции прекратятся еще не скоро, а в ближайшее время их последствия не получится устранить, они наоборот будут только усиливаться.
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