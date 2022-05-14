Санкции должны уходить в небытие. В Госдуме спрогнозировали отказ от рестрикций
Западные санкции работают против России по двойным стандартам, В России считают, что ограничения вредят экономике и бизнесу, но могут помочь развиваться отечественному производству.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц указал на единственную, по его мнению, возможность снять санкции с России – Москва должна подписать мирное соглашение с Киевом, сообщает ТАСС.
Санкции против России — свидетельство двойных стандартов Евросоюза в вопросах вмешательства в экономику, считает историк Вероника Сушова-Сальминен. Об этом она пишет в своей колонке для Časopis argument.
Как отметила эксперт, применяемые Западом ограничения являются политическим инструментом, что подтверждает невозможность разделения экономики и политики.
При этом США, которые давят на Евросоюз, заставляя также вводить антироссийские рестрикции, планируют реализовать стратегию борьбы с различными финансовыми нарушениями и преступлениями, в том числе обходом антироссийских санкций. Об этом сообщается в докладе американского Министерства финансов.
В документе отмечается, что план предусматривает меры по повышению прозрачности при связанной с офшорами финансовой деятельности и усилия, направленные на «препятствование сокрытию личности нарушителей закона» с использованием подставных компаний.
Например, западные санкции не повлияли на российские морские перевозки. Об этом сообщает американская газета The New York Post. Так, по данным системы отслеживания Refinitiv, объемы сырой нефти и нефтепродуктов, которые отгружаются из портов РФ, в апреле 2022 года увеличились до 25 миллионов метрических тонн, в то время как с января по март показатели составляли 24 миллиона.
Шестой пакет санкций, из которого Евросоюз исключил танкерные перевозки нефти судами стран сообществ, - деловой подход к формированию перечня антироссийских ограничений, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Некоторые государства Евросоюза были против, потому что для них это очень серьезный бизнес – перевозок нефти. Поэтому пока сделали исключение. Санкции идут сейчас революционным путем – их вводят относительно тех сфер, из-за которых Европа будет в меньшей степени страдать или не сразу, относительного того, что можно в будущем заменить. Поставки нефти – на другую нефть, ограничение одной продукции – на поставки другой. А для стран-перевозчиков транспортировка российской нефти – существенное условие, поэтому они настояли на том, чтобы пакет не был поддержан, не было вето применено. Это не значит, что оно не появится позже, но пока – так», - подчеркнул эксперт.
В Госдуме надеются на здравый смысл - и на то, что санкции против России будут сняты в 2024 году. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Если говорить о здравом смысле, то стоит ожидать, что санкции снимут в 2024 году. Если политики будут думать о людях, которые их избрали, то санкции должны сокращаться и уходить в небытие. С одной стороны, санкции действительно наносят урон, поскольку мы теряем в поставках технологичной продукции и комплектующих для производства многих наших товаров. Но, с другой стороны, это шанс и возможность организовать производство этих комплектующих и технологий. Потенциал для производства и развития у нас очень большой, но он не был задействован. Сейчас мы будем вынуждены это делать, и в этом как раз плюсы той ситуации, в которой мы оказались», - сказал Аксаков.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что «адские» санкции США не сработали, Вашингтону не удалось обвалить экономику и парализовать банковскую систему России.
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