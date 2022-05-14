Санкции должны уходить в небытие. В Госдуме спрогнозировали отказ от рестрикций

В Госдуме надеются на здравый смысл - и на то, что санкции против России будут сняты в 2024 году. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Если говорить о здравом смысле, то стоит ожидать, что санкции снимут в 2024 году. Если политики будут думать о людях, которые их избрали, то санкции должны сокращаться и уходить в небытие. С одной стороны, санкции действительно наносят урон, поскольку мы теряем в поставках технологичной продукции и комплектующих для производства многих наших товаров. Но, с другой стороны, это шанс и возможность организовать производство этих комплектующих и технологий. Потенциал для производства и развития у нас очень большой, но он не был задействован. Сейчас мы будем вынуждены это делать, и в этом как раз плюсы той ситуации, в которой мы оказались», - сказал Аксаков.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что «адские» санкции США не сработали, Вашингтону не удалось обвалить экономику и парализовать банковскую систему России.



