Президент Венгрии назвала условие для голосования за санкции против России

По её словам, с энергетической точки зрения страна находится «в очень сложной ситуации», и чтобы Будапешт проголосовал за новые ограничения Евросоюзу необходимо профинансировать его энергетическую безопасность.

«В интересах Венгрии встать на ноги в области энергетики. Это нужно для суверенитета и энергетической безопасности. Для этого нужны финансы, средства. Поэтому мы просим президента Польши Анджея Дуду, чтобы он поддерживал нас в получении от Еврокомиссии всех фондов на восстановление, которые были нам выделены», - заключила Новак.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что планы Евросоюза ввести эмбарго на поставки нефти из России блокируются только одним из 27 членов организации, по данным европейских дипломатов, это Венгрия.

