До 12 увеличилось число пострадавших при обрушении пешеходного моста в Вологодской области
До 12 увеличилось число пострадавших при обрушении подвесного пешеходного моста в Вологодской области. Об этом сообщил глава Никольского муниципального округа Дмитрий Мишенев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По информации Мишенева, три человека госпитализированы, еще девять находятся на амбулаторном лечении.
«Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь», - добавил Мишенев.
Подвесной пешеходный мост через реку Юг обрушился в субботу во время Крестного хода в Никольском округе Вологодской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru