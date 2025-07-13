До 12 увеличилось число пострадавших при обрушении пешеходного моста в Вологодской области

До 12 увеличилось число пострадавших при обрушении подвесного пешеходного моста в Вологодской области. Об этом сообщил глава Никольского муниципального округа Дмитрий Мишенев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Шесть человек пострадали при обрушении моста во время Крестного хода в Вологодской области

По информации Мишенева, три человека госпитализированы, еще девять находятся на амбулаторном лечении.

«Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь», - добавил Мишенев.

Подвесной пешеходный мост через реку Юг обрушился в субботу во время Крестного хода в Никольском округе Вологодской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба губернатора Вологодской области
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