Путин рассказал, что написал мюнхенскую речь пока летел в самолете

По словам президента, он посмотрел предварительный набросок того, что ему подготовили коллеги, а потом целиком все переписал.

Путин отметил, что мюнхенская речь была своевременной, однако она не была услышана.

На Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году Путин подверг критике внешнюю политику США и выступил против планов расширения НАТО на восток, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».