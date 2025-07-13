Путин рассказал, что написал мюнхенскую речь пока летел в самолете

Президент России Владимир Путин рассказал, что написал мюнхенскую речь пока летел в самолете. Об этом президент поведал в ранее неопубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

СМИ: Запад лгал о российской угрозе и о конфликте на Украине

По словам президента, он посмотрел предварительный набросок того, что ему подготовили коллеги, а потом целиком все переписал.

Путин отметил, что мюнхенская речь была своевременной, однако она не была услышана.

На Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году Путин подверг критике внешнюю политику США и выступил против планов расширения НАТО на восток, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОЗападПутинРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры