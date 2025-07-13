Путин рассказал, что написал мюнхенскую речь пока летел в самолете
Президент России Владимир Путин рассказал, что написал мюнхенскую речь пока летел в самолете. Об этом президент поведал в ранее неопубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
По словам президента, он посмотрел предварительный набросок того, что ему подготовили коллеги, а потом целиком все переписал.
Путин отметил, что мюнхенская речь была своевременной, однако она не была услышана.
На Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году Путин подверг критике внешнюю политику США и выступил против планов расширения НАТО на восток, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru