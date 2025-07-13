СМИ: Дроздова экстренно госпитализировали для проведения операции

По данным Mash, у 88-летнего телеведущего диагностировали деформирующий гонартроз коленных суставов третьей степени. Дроздов страдает от сильных болей и нарушения походки: одно колено практически не разгибается, из-за чего мужчина вынужден пользоваться тростью. Консервативная терапия — медикаменты и физиопроцедуры — приносила временное облегчение, однако симптомы вернулись в полной мере.

В связи с ухудшением состояния Дроздов был госпитализирован для проведения эндопротезирования коленных суставов. Операция пройдет в два этапа: сначала заменят пораженный сустав на одном колене, затем — на втором.

Ранее сообщалось, что в России снимут документальный фильм о телеведущем Николае Дроздове, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».