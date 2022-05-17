СМИ: ЕС приблизился к санкционному пределу в отношении России

«Седьмой пакет санкций против Москвы станет невероятно сложным <...>. Мы очень близки к достижению наших пределов. Если с российской нефтью была такая неразбериха, представьте, что бы произошло с предложением запретить [российский] газ», — рассказал собеседник ресурса после встречи министров иностранных дел ЕС.

Евросоюз пока не достиг соглашения относительно шестого пакета антироссийских санкций, который включает в том числе эмбарго на нефть из РФ. Против запрета выступает Венгрия, отмечает Ura.ru. По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, к нефтяному эмбарго не готовы ни Венгрия, ни ЕС в целом.

