СМИ: ЕС приблизился к санкционному пределу в отношении России

Евросоюз приблизился к пределу по введению санкций в отношении России. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на дипломатический источник в сообществе.

В МИД Австрии заявили о возможном согласовании пакета антироссийских санкций в ближайшие дни

«Седьмой пакет санкций против Москвы станет невероятно сложным <...>. Мы очень близки к достижению наших пределов. Если с российской нефтью была такая неразбериха, представьте, что бы произошло с предложением запретить [российский] газ», — рассказал собеседник ресурса после встречи министров иностранных дел ЕС.

Евросоюз пока не достиг соглашения относительно шестого пакета антироссийских санкций, который включает в том числе эмбарго на нефть из РФ. Против запрета выступает Венгрия, отмечает Ura.ru. По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, к нефтяному эмбарго не готовы ни Венгрия, ни ЕС в целом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюз
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