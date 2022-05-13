Политолог Рендалл назвал санкции против РФ в научной сфере повышающими риск войны
Американский политолог, преподаватель Ноттингемского университета Мэттью Рендалл осудил введенные против научной сферы санкции, указав на риск войны между Москвой и Западом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание National Interest.
Рендалл напомнил, что международные институты многократно сотрудничали с российскими организациями, и отмена этих процессов нанесет значимый удар по международной безопасности. По его словам, научные контакты между РФ и западными странами позволяют адекватно оценивать мотивы и намерения друг друга, однако в их отсутствие ситуация усложнится.
Политолог также отметил, что ученые из РФ участвовали в важнейших климатических и биологических исследованиях. По его словам, в этой отрасли российская наука имеет большую роль.
Ранее вице-президент РАН Алексей Хохлов рассказал, что главная международная база данных Web of Science закрыла доступ для российских ученых.
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