СМИ: Вашингтон хочет заблокировать способность РФ платить по госдолгу

Администрация США намерена полностью заблокировать Москве возможность совершать выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая, сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников.

«Добиваются дефолта»: Экономист объяснил долларовые запреты США по госдолгу России

По данным издания, это может приблизить Россию к грани дефолта. Также ряд чиновников американского казначейства заявили, что если дать РФ возможность выплачивать государственный долг, то это приведет к «опустошению казны» и перенаправлению ресурсов, которые могли бы быть выделены для спецоперации на Украине. Администрация Джо Байдена выбрала ограничение выплаты Москвой госдолга.

При этом американское казначейство пока не приняло окончательного решения, отмечает Bloomberg.

Напомним, США намерены предложить Евросоюзу вместо эмбарго ввести пошлину на российскую нефть. В этом случае российская нефть сохранится на рынке, однако доходы от экспорта, которые поступают в РФ, будут ограничены.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссияГосдолгСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры