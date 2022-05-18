СМИ: Вашингтон хочет заблокировать способность РФ платить по госдолгу
Администрация США намерена полностью заблокировать Москве возможность совершать выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая, сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников.
По данным издания, это может приблизить Россию к грани дефолта. Также ряд чиновников американского казначейства заявили, что если дать РФ возможность выплачивать государственный долг, то это приведет к «опустошению казны» и перенаправлению ресурсов, которые могли бы быть выделены для спецоперации на Украине. Администрация Джо Байдена выбрала ограничение выплаты Москвой госдолга.
При этом американское казначейство пока не приняло окончательного решения, отмечает Bloomberg.
Напомним, США намерены предложить Евросоюзу вместо эмбарго ввести пошлину на российскую нефть. В этом случае российская нефть сохранится на рынке, однако доходы от экспорта, которые поступают в РФ, будут ограничены.
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