В Москве изъяли двух львов, которых использовали как реквизит для фотосессий
В Москве изъяли двух львов, которых использовали как реквизит для фотосессий. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что животные используются в качестве реквизита для коммерческих фотосессий.
Выяснилось, что владельцы львов организовали проведение фотосессии в частных жилых домах, доставляя туда хищников. При этом у них отсутствовала лицензия на содержание и использование животных в зоопарках или зоосадах.
В ведомстве также указали, что лев и его детеныш находились на содержании без необходимых документов. Возбуждено административное дело, а хищников передали в Московский зоопарк.
Ранее столичная прокуратура изъяла у москвича трехмесячного азиатского львенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru