В Москве изъяли двух львов, которых использовали как реквизит для фотосессий

В ходе прокурорской проверки было установлено, что животные используются в качестве реквизита для коммерческих фотосессий.

Выяснилось, что владельцы львов организовали проведение фотосессии в частных жилых домах, доставляя туда хищников. При этом у них отсутствовала лицензия на содержание и использование животных в зоопарках или зоосадах.

В ведомстве также указали, что лев и его детеныш находились на содержании без необходимых документов. Возбуждено административное дело, а хищников передали в Московский зоопарк.

Ранее столичная прокуратура изъяла у москвича трехмесячного азиатского львенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».