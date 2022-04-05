В Великобритании заявили, что санкции отправят экономику России в советскую эпоху
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что из-за санкций замороженными оказались 60% валютных резервов России, сообщает РБК.
По её словам, это более $350 млрд, тогда как валютные резервы РФ оцениваются в $604 млрд.
«Наши скоординированные санкции толкают российскую экономику обратно в советскую эпоху», — подчеркнула она.
Ранее председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что пятый пакет санкций против России предусматривает запрет на импорт российского угля, из-за чего, по оценке ЕК, Москва потеряет 4 млрд евро в год.
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