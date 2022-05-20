«Попали в ловушку»: Россия выигрывает «энергетическую битву» с ЕС и США
Евросоюз и США пытаются «задавить» Россию санкциями на энергоресурсы, однако государство успешно перенаправляет поставки в другие страны и вскоре ожидает рекордную прибыль.
Глава министерства финансов США Джанет Йеллен сообщила, что страны Большой семерки (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США - прим. НСН) могут создать картель покупателей российской нефти для контроля за повышением цен на топливо. По ее словам, идея тарифов вместо установления предельных цен могла бы стать альтернативным подходом в санкциях.
Она пояснила, в рамках картеля будет установлен ценовой потолок, который позволит Западу сократить доходы российского бюджета от продажи нефти без большой нагрузки на мировую экономику. Йеллен при этом отметила, что такая мера может вызвать «шоки стагфляционного типа».
«Для этого нужен крупный картель, возможно, одного ЕС будет недостаточно», — сказала министр.
Между тем обозреватель Винсент Колен в статье для французской газеты Les Echos сообщил, что Россия может получить в этом году рекордные доходы за поставки газа в Европу. По его словам, благодаря резкому росту цен Россия получит 100 млрд долларов за газ, поставленный в 2022 году в Европу. Так, это почти вдвое больше, чем в прошлом году, когда цены уже были высокими. Автор статьи отметил, что эти цифры не учитывают доходы от нефти, угля и другого сырья.
При этом Колен считает, что Россия уже выиграла первый раунд «энергетической битвы». По его словам, даже если Евросоюз станет покупать меньше газа, скачок цен компенсирует падение объемов поставок.
«Угрожая эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в ловушку», - говорится в статье.
Тем временем страны Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций из-за разногласий по эмбарго на российскую нефть. Как сообщил 18 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, новый пакет ограничений был заблокирован.
«Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит», — сказал он и добавил, что эта тема будет снова обсуждаться уже в ближайшие дни.
Именно введение эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС является ключевым пунктом шестого пакета санкций. Однако не все страны Евросоюза поддерживают новые ограничения, в том числе и Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан накануне назвал шестой пакет санкций «сбросом ядерной бомбы» на европейскую экономику. Также он подчеркнул, что Венгрия понесет колоссальные убытки из-за эмбарго на нефть.
«Разные санкции могут поставить Россию на колени, но это возможно на бумаге, и многие "бумажные" политики выдвигают какие-то теоретические доказательства», - говорил он.
Так, Россию, видимо, совсем не пугают возможные ограничения. Страна начала заранее перестраиваться и уже частично перенаправляет нефть с рынка Европы в Азию. Как сообщил глава «Газпром нефти» Александр Дюков, компания считает азиатский рынок наиболее перспективным.
«Нефтяной рынок — рынок глобальный. Рост спроса на нефть и нефтепродукты в основном происходит в развивающихся странах... рынок Азии является наиболее перспективным, в том числе и туда мы и перенаправляем те объемы, которые поставляли раньше на более традиционный рынок Европы», — сказал он на просветительском марафоне «Новые горизонты».
По мнению Дюкова, ситуация на нефтяном рынке России в 2020 году, когда из-за пандемии рухнул мировой спрос на нефть, была сложнее, чем сейчас.
Как отмечал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», рано или поздно Евросоюз все ровно введет эмбарго на российскую нефть.
«Кто-то говорит, что вообще не согласен, как Венгрия, и право вето свое использует. Поэтому надо дождаться решения. То, что оно будет принято, это очевидно, в каком виде – это вопрос времени. Поэтому сейчас наша задача очень простая – нужно отладить логистику с учетом тех рисков и санкций, которые уже известны, в части перевозок нефти в те регионы, которые покупают уже сейчас нашу нефть и готовы увеличивать объемы в будущем», - говорил Пикин.
США и Евросоюз рассматривают три варианта по ограничениям на нефть российского производства: введение эмбарго, создание механизма «оплаты для удержания выручки» и установление предельной цены. Однако в Вашингтоне опасаются, что полный запрет на нефтяные поставки приведет к резкому подорожанию энергоресурсов и увеличению доходов бюджета России.
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