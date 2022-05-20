«Попали в ловушку»: Россия выигрывает «энергетическую битву» с ЕС и США

Она пояснила, в рамках картеля будет установлен ценовой потолок, который позволит Западу сократить доходы российского бюджета от продажи нефти без большой нагрузки на мировую экономику. Йеллен при этом отметила, что такая мера может вызвать «шоки стагфляционного типа».

«Для этого нужен крупный картель, возможно, одного ЕС будет недостаточно», — сказала министр.

Между тем обозреватель Винсент Колен в статье для французской газеты Les Echos сообщил, что Россия может получить в этом году рекордные доходы за поставки газа в Европу. По его словам, благодаря резкому росту цен Россия получит 100 млрд долларов за газ, поставленный в 2022 году в Европу. Так, это почти вдвое больше, чем в прошлом году, когда цены уже были высокими. Автор статьи отметил, что эти цифры не учитывают доходы от нефти, угля и другого сырья.