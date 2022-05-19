«Нефтяной бунт»: Какие страны спасают Россию от санкций

«Ожидавшийся финансовый кризис не произошел. ВВП упал не так драматично, как ожидалось. Российская валюта быстро оправилась после падения», - говорится в материале. Авторы публикации подчеркнули, что несмотря на санкционное давление на Россию, ее экономика остается стабильной.

Между тем, страны Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций из-за эмбарго на российскую нефть. Как сообщил 18 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, новый пакет ограничений был заблокирован.

«Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит», — сказал он и добавил, что эта тема будет снова обсуждаться уже в ближайшие дни.