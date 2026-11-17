Песков допустил встречу Путина и Ким Чен Ына на саммите АТЭС
17 ноября 202604:02
Денис Постольский
Российский лидер Владимир Путин может встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном на саммите АТЭС в Китае, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, это произойдет, если северокорейский лидер будет присутствовать на мероприятии. «Если он будет на саммите АТЭС, то да, конечно», - ответил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее в МИД РФ назвали символической встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на АТЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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