По его словам, это произойдет, если северокорейский лидер будет присутствовать на мероприятии. «Если он будет на саммите АТЭС, то да, конечно», - ответил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в МИД РФ назвали символической встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на АТЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

