Вэнс: США не позволят войне с Ираном затянуться на два года
Война с Тегераном не станет очередным затяжным конфликтом для Вашингтона, сообщил в эфире Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По его словам, американские власти не допустят, чтобы это противостояние продолжалось еще два года. Вице-президент указал, что глава государства Дональд Трамп счел необходимым уничтожить ядерную программу Ирана, которая «представляет собой угрозу для Соединенных Штатов».
«Мы не останемся там навечно. Мы обещали, что не будем этого делать. И я абсолютно уверен, что президент выведет нас из этого с великолепными результатами», - отметил Вэнс.
Ранее стало известно, что Трамп допустил паузу в ударах по Ирану до новых провокаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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