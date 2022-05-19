«Газпром нефть» перенаправляет свои поставки из Европы в Азию
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков в четверг на просветительском марафоне «Новые горизонты» рассказал, что компания уже перенаправляет нефть на новые рынки, сообщают РИА Новости.
По его словам, сейчас наиболее перспективным направлением стала Азия.
«Рост спроса на нефть и нефтепродукты в основном происходит в развивающихся странах, туда мы и перенаправляем те объёмы, которые поставляли раньше на более традиционный рынок Европы», — отметил Дюков.
Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что дефицит топлива действительно грозит Евросоюзу, поскольку на замещение российского газа странам потребуются долгие годы.
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