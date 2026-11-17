Речь идет о вагонах габарита Т, которые отличаются тем, что шире и длиннее стандартных. Ожидается, что сборка завершится до конца года на Тверском вагоностроительном заводе первого плацкартного вагона.

Вагоны габарита Т рассчитаны на всю Россию, и поезд с такими вагонами может курсировать на любом направлении. Колесников отметил, что из них будут формировать поезд целиком: купе, СВ, плацкарт, вагон-ресторан.

Компания ожидает, что в 2027-2028 году будет завершена разработка и начато производство вагонов СВ и вагона-ресторана в габарите Т.

Ранее стало известно, что новые вагоны от РЖД уже морально устарели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

