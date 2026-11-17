Фидан: Соглашение по Украине предусматривает и мир между РФ и Европой
Мирное соглашение по Украине должно предусматривать не только урегулирование между Москвой и Киевом, но и формирование новой архитектуры безопасности Москвы и Европы, сообщил агентству Anadolu глава МИД Турции Хакан Фидан.
По его словам, стороны до последнего времени не раскрывали подробно свои позиции по данному вопросу, ограничиваясь общими идеями. «У нас есть серьезные соображения по этому поводу и мы выступаем с предложениями к сторонам на этот счет», - заявил министр.
Отмечается, что главным препятствием на пути урегулирования конфликта вокруг Украины остается территориальный вопрос.
Ранее в Кремле заявили, что переговорщики от Европы не выходили на контакт с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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