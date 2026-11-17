По его словам, стороны до последнего времени не раскрывали подробно свои позиции по данному вопросу, ограничиваясь общими идеями. «У нас есть серьезные соображения по этому поводу и мы выступаем с предложениями к сторонам на этот счет», - заявил министр.

Отмечается, что главным препятствием на пути урегулирования конфликта вокруг Украины остается территориальный вопрос.

Ранее в Кремле заявили, что переговорщики от Европы не выходили на контакт с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

