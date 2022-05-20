Страны G7 захотели создать картель для установления ценового порога на российскую нефть

Создание картеля покупателей, с помощью которого будет обеспечена установленная цена на российскую нефть, могло бы минимизировать доходы Москвы, пишет Газета.ру.

«Многие, включая меня, считают этот вариант привлекательным с общеэкономической точки зрения, но на самом деле запуск такого механизма представляет собой сложную задачу, все эти вопросы еще не проработаны», — подчеркнула Йеллен.

Источники Bloomberg сообщают, что лидеры стран Евросоюза поддержат ограничение цен на российское сырье в конце мая, когда соберутся в Брюсселе для обсуждения ситуации на Украине. Однако другой источник заявляет, что план G7 далек от воплощения, отмечает РЕН ТВ.

