Страны G7 захотели создать картель для установления ценового порога на российскую нефть

Страны Большой семерки обсуждают создание специального картеля для установления ценового порога на нефть из России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу Минфина США Джанет Йеллен.

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Создание картеля покупателей, с помощью которого будет обеспечена установленная цена на российскую нефть, могло бы минимизировать доходы Москвы, пишет Газета.ру.

«Многие, включая меня, считают этот вариант привлекательным с общеэкономической точки зрения, но на самом деле запуск такого механизма представляет собой сложную задачу, все эти вопросы еще не проработаны», — подчеркнула Йеллен.

Источники Bloomberg сообщают, что лидеры стран Евросоюза поддержат ограничение цен на российское сырье в конце мая, когда соберутся в Брюсселе для обсуждения ситуации на Украине. Однако другой источник заявляет, что план G7 далек от воплощения, отмечает РЕН ТВ.

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