Страны G7 захотели создать картель для установления ценового порога на российскую нефть
Страны Большой семерки обсуждают создание специального картеля для установления ценового порога на нефть из России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу Минфина США Джанет Йеллен.
Создание картеля покупателей, с помощью которого будет обеспечена установленная цена на российскую нефть, могло бы минимизировать доходы Москвы, пишет Газета.ру.
«Многие, включая меня, считают этот вариант привлекательным с общеэкономической точки зрения, но на самом деле запуск такого механизма представляет собой сложную задачу, все эти вопросы еще не проработаны», — подчеркнула Йеллен.
Источники Bloomberg сообщают, что лидеры стран Евросоюза поддержат ограничение цен на российское сырье в конце мая, когда соберутся в Брюсселе для обсуждения ситуации на Украине. Однако другой источник заявляет, что план G7 далек от воплощения, отмечает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 732 / сут.
Умерли
378 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 134 / сут.
- Страны G7 захотели создать картель для установления ценового порога на российскую нефть
- Сенатор Пол заявил, что США придется занимать деньги для Украины у Китая
- В России предложили направлять просроченные продукты из магазинов на корм животным
- Россия может получить рекордный доход от поставок газа в Европу
- Экономист рассказал, когда доллар достигнет 80 рублей
- Жительница Хабаровска заявила, что ее избил начальник угрозыска
- В США рассказали об ошибке НАТО после распада СССР
- Обнародованы списки погибших и пленённых военных ВСУ
- Стало известно, в каком случае ужесточат меры против коронавируса
- В Белоруссии увидели в санкциях Запада отголоски нацизма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru