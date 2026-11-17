Кушнер заявил о появлении позитивных идей в украинском урегулировании Вице-премьер Хуснуллин заявил о подготовке восстановления Крымского моста после удара ВСУ Госдума отложила рассмотрение проекта о продаже вина через «Почту России» Карпин назвал сборную Венесуэлы интересным соперником Названа дата онлайн-премьеры историко-приключенческого сериала «Арсеньев»