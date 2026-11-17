Медведев с победы стартовал на Итоговом турнире ATP
17 ноября 202605:11
Денис Постольский
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл соперника из Италии Флавио Коболли в матче первого тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Турине.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Россиянин занимает пятое место в рейтинге ATP.
Ранее Медведев успешно защитил титул на турнире категории ATP 250 в Алма-Ате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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