Певец даст концерт в Дубайской опере 6 января. Ее зал рассчитан на 2 тысячи зрителей. Стоимость билетов – от 800 дирхамов (17,9 тысячи рублей) до 3 тысячи дирхамов (67,1 тысячи рублей). Если Агутин соберет полный зал, то выручка от продажи билетов составит свыше 2,2 миллиона дирхамов (более 49 миллионов рублей). За 1,5 месяца до проведения концерта выкуплена почти половина всех мест.

Агутин и его группа Esperanto представят все лучшие хиты в живом исполнении и новых аранжировках.

Ранее речь шла о сумме в 16 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

