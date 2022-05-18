Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза был заблокирован

По его словам, первые пять пакетов ограничений в отношении России были приняты быстро и единодушно, однако шестой, «по известным причинам, пока стоит». Он также выразил надежду на то, что все разногласия будут улажены.

«Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса», - заключил Джентилони.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России, пишут «Известия». По его словам, главной проблемой стали «разногласия из-за эмбарго на нефть».

